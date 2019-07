p>LECCE BABACAR SASSUOLO / Nuove mosse in attacco per il neopromossoin attesa di novità sul fronte Burak. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Come riportato da 'Sky Sport', il club pugliese avrebbe fatto un primo sondaggio per Babacar in prestito dal Sassuolo. La dirigenza neroverde avrebbe però risposto con un secco no, in quanto non convinta dalla formula dell'eventuale trasferimento.