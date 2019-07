JUVENTUS PARATICI KHEDIRA KEAN / È terminata la missione inglese di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, il responsabile dell'area sportiva della Juventus è già rientrato a Milano dal viaggio in Inghilterra: tra i nomi discussi, oltre a Perin e Kean, anche Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco è finito nel mirino del, che ha chiesto informazioni sull'ex Real Madrid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Ma non solo. I 'Wolves' si sarebbero informati anche su Kean, che piace soprattutto all'Everton. Si preannunciano giorni caldissimi sul fronte cessioni in casa Juventus.