MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Duro sfogo di Pep Guardiola dalla tournée estiva del Manchester City. L'allenatore dei Citizens ha 'denunciato' in conferenza stampa: "Mentre stiamo iniziando una nuova stagione, Mahrez ha da poco terminato la precedente.

È un calendario folle e prima o poi uccideremo i nostri giocatori, non possiamo continuare così a lungo. Alcuni giocatori rientreranno il 29 o 30 luglio, altri il 3 o 4 agosto. Ho lasciato loro una certa libertà, perché non voglio che tornino stanchi o che non hanno ancora recuperato da una stagione dura". E il prossimo 4 agosto si torna già a fare sul serio con il Community Shield, primo trofeo stagionale che i campioni d'Inghilterra contenderanno aldi