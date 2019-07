CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI ICARDI / "In passato ho sempre avuto grandi centravanti come Inzaghi, Drogba e Ibrahimovic. Sicuramente il valore di Icardi non lo scopro io. È tra i migliori in circolazione, ma noi abbiamo Milik che magari è meno finalizzatore in area, ma più completo come giocatore". Intervistato a 'TV Luna' al termine dell'amichevole contro la Cremonese, Carlo Ancelotti è tornato a parlare così di Mauro Icardi, oggetto del desiderio del suo Napoli e della Juventus di Maurizio Sarri.

Nuove parole di stima, dunque, nei confronti dell'ex capitano nerazzurro, come quelle riservate a James Rodriguez: "Un giocatore con le caratteristiche di James Rodriguez potrebbe essere comodo per noi, da mettere sulla destra, in modo da fornirci più varianti ed alternative. Ci migliorerebbe sia nella rifinitura che nella realizzazione". Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli continua ad essere in contatto con Jorge Mendes per provare a trovare una soluzione che soddisfi il Real Madrid.