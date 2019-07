Inter, colpo Bale: Klopp allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER BALE LIVERPOOL / Gareth Bale è al centro di diversi rumors di calciomercato.

L'attaccante è in uscita dale in questi giorni è stato accostato anche all'Le offerte più importanti, però, sembrerebbero essere arrivate dallae dal. A tirarsi fuori dalla corsa al campione gallese è, invece, ildi Klopp: "E' un calciatore del Real Madrid che se dovesse andare andrà a guadagnare un sacco - ammette il tedesco ai microfoni di 'SkySports' - E' un giocatore eccezione che mi piace molto, ma devi creare una squadra e un team non è una collezione di giocatori individuali, bisogna che lavorino insieme".