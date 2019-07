CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI PERIN DYBALA KEAN / Ore caldissime in casa Juventus sul fronte cessioni. Fabio Paratici è infatti volato in Inghilterra per provare a sbloccare diverse operazioni in uscita e non solo. Su tutte quella di Mattia Perin: sfumato definitivamente il trasferimento al Benfica, il portiere è finito nel mirino del neopromosso Aston Villa. Tra i nomi in ballo nella missione inglese del responsabile dell'area sportiva bianconera anche Moise Kean, con l'Everton che nelle ultime ore è tornato alla carica per l'attaccante classe 2000.

Occhio, inoltre, alle situazioni legate al futuro di Dybala, che è nel mirino di Tottenham e Manchester United e Cancelo, sempre in ottica Manchester City nonostante la frenata delle ultime settimane. Infine, il blitz inglese di Paratici potrebbe riguardare anche Rose, terzino del Tottenham accostato anche al club bianconero, e Paul Pogba, che resta il grande sogno a centrocampo della nuova Juventus di Maurizio Sarri. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.