NAPOLI CREMONESE ANCELOTTI / Dopo il 3-3 di Napoli-Cremonese, Carlo Ancelotti ha parlato a 'Sky': "Partita che arriva alla fine di un carico elevato di lavoro, è stata una partita soporifera. Avevamo fatto un lavoro di forza l'altro giorno, abbiamo dovuto prendere il rischio di fare brutte figure ma in questo momento non importa.

I gol presi non mi preoccupano: stiamo provando a fare pressing alto, se non provi adesso quando inizio il campionato non puoi più farlo".

GAETANO - "Stiamo valutando, è un giocatore sul quale ci si può contare. Sono buone entrambe le soluzioni, sia andare via che restare: decideremo insieme".

ELMAS - "Darà qualità al centrocampo, è felici di essere qui ed è importante. Ha fatto di tutto per essere qui, sono molto contento: è un centrocampista moderno che può dare ulteriore qualità ad un centrocampo che è già di qualità elevata".

VERDI - "Ha espresso la volontà di trovare più continuità: se ne sta occupando la società"