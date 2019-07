NAPOLI CREMONESE / Stecca il Napoli nell'ultima delle tre amichevoli disputate nel ritiro di Dimaro: contro la Cremonese finisce 3-3 con la squadra di Ancelotti due volte nel primo tempo. Inizia subito in salita con un gol da calcio d'angolo di Mogos, mentre per la risposta partenopea bisogna aspettare il 36' quando Insigne realizza un calcio di rigore per fallo su Mertens.

Il pareggio sembra sbloccare il Napoli ed invece la squadra di Rastelli passa di nuovo con, bravo a concretizzare un'ottima azione collettiva. Nella ripresa, girandola di sostituzioni:portano in vantaggio gli azzurri ma ci pensa Soddimo imitando Kane con un gol da centrocampo a siglare il 3-3 finale. Da segnalare l'infortunio die il debutto di, il cui acquisto è stato ufficializzato oggi.

NAPOLI-CREMONESE 3-3: 11' Mogos (C), 36'Insigne rig. (N), 42' Arini (C), 54' Verdi (N), 69' Younes (N), 76' Soddimo (C)