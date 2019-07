p>NAPOLI MALCUIT / Non arrivano buone notizie per Carlodall'amichevole delcontro la: oltre alle difficoltà incontrate dalla squadra in campo, si aggiunge l'infortunio di Malcuit che, entrato nella ripresa, è uscito dopo pochi minuti per un problema fisico. Sembrerebbe un fastidio muscolare al polpaccio ad aver messo fuori causa il terzino che si è subito fermato e ha lasciato il terreno di gioco. Bisognerà attendere ora gli accertamenti per capire l'entità dell'infortunio di Malcuit e capire se potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato azzurro.