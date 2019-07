CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI PSG / Le prime due esibizioni nella nuova Juventus, per Matuidi, sono state tutt'altro che convincenti. Il centrocampista francese si trova poco a suo agio nella nuova impostazione di gioco voluta da Sarri.

Una bocciatura che potrebbe preludere a un suo addio a breve, del resto con una linea mediana in cui in questo momento i bianconeri hanno 7 giocatori, almeno uno tra lui eè indiziato alla partenza. In caso di cessione, secondo 'Paris United', Matuidi vorrebbe ritornare al