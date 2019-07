SASSUOLO OBIANG / Pedro Obiang è pronto a tornare in Serie A: il centrocampista spagnolo è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Sassuolo. Il club neroverde ha raggiunto l'accordo con il West Ham per il trasferimento del calciatore che è ora arrivato nella sede milanese della società per apporre la firma sul contratto.

Nel video dell'inviato di Calciomercato.it l'arrivo di Obiang nella sede del: "Voglio dimostrare che ho tanto da dare al Sassuolo, ora sono un calciatore più maturo", le parole del centrocampista appena arrivato in Italia. Dopo la firma sul contratto per Obiang sarà il momento di raggiungeree i nuovi compagni di squadra.