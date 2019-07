Alessandro Russo, nuovo portiere del Sassuolo (a breve l'ufficialità), intercettato anche da Calciomercato.it all'uscita degli uffici milanesi del club emiliano dopo la firma sul contratto: "Gli obiettivi verranno con il lavoro, voglio giocarmi le mie chance.

Il Sassuolo è stata la squadra che mi ha voluto con più forza, quando si è presentata l'occasione l'abbiamo presa subito in considerazione - le parole del classe 2001 - Il mio idolo èma stimo ancheper quello che ha fatto. Mi ispiro a loro due. Ilmi ha accolto che ero un ragazzo e adesso vado via da uomo. Sono contento del percorso fatto in rossoblu. Il Genoa mi lascia tanto anche a livello umano".