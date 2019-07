CALCIOMERCATO BRESCIA SASSUOLO MATRI / Cellino, presidente del Brescia, è al lavoro per cercare di rafforzare il pacchetto degli attaccanti da mettere a disposizione di mister Corini in vista del ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato da 'Brescia Oggi', ilha offerto Alessandroalle 'Rondinelle' senza successo: l'attaccante ex Juve e Milan classe 1984 non rientra nei piani tecnici della società lombarda.