JUVENTUS LAZIO MILINKOVIC POGBA / Si è presentato nel ritiro di Auronzo di Cadore tirato a lucido, ma il suo futuro è ancora incerto. Sergej Milinkovic si allena sotto le Tre cime di Lavaredo, aspettando novità. E' concentrato sulla Lazio, ma lo scorso anno gli è stata fatta una promessa: se a Formello dovesse arrivare un'offerta importante, il presidente Claudio Lotito la valuterà. Insomma, Sergej non è più incedibile o valutato più di 130 milioni di euro come la passata stagione, ma questo non vuol dire che la società stia lavorando per privarsene. Anche perché il bilancio della Lazio è sano e il club non deve vendere i suoi gioielli per poi intervenire sul mercato. "Sergio", così lo chiama SimoneInzaghi durante gli allenamenti, è uno dei più ricercati dai tifosi per foto e autografi. Con la Lazio ha vinto una Supercoppa italiana e una Coppa Italia lo scorso maggio contro l'Atalanta. Alla fine del campionato aveva raccontato alla società di essere alla ricerca di nuovi stimoli.

La sua partenza non sarebbe dettata da una questione di ingaggio, ma dall'ambizione di giocare in un top club europeo. In tanti lo hanno osservato negli ultimi 12 mesi:su tutti. I 'Red Devils' in caso di cessione di(Real Madrid e Juventus le pretendenti del francese) partirebbero all'assalto del "sergente" (e non solo), ma al momento nessuna offerta è arrivata a Formello, tanto meno da 75 milioni di euro. C'è chi assicura che la Lazio sia pronta a respingere ogni proposta inferiore ai 90 milioni di euro. L'effetto domino per ora è rimandato. Mateja, procuratore di Milinkovic, sta lavorando sotto traccia e ha il telefono sempre acceso. Ha ottimi rapporti con il ds Iglie non appena qualcuno si farà avanti per il suo assistito, lo farà presente alla dirigenza biancoceleste. Intanto, Milinkovic nell’amichevole contro la Virtus Entella è partito dalla panchina. Una scelta tecnica per provare il centrocampo con Badelj in regia al posto dell'infortunato Leiva e le mezzali Parolo e Luis Alberto.