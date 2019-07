UDINESE WALLACE / Dopo una stagione molto positiva con la maglia dell'Hannover, Walace è finito nuovamente nel mirino di diversi club europei.

Nei giorni scorsi anche l'Udinese, che sta cercando un centrocampista centrale, ha chiesto informazioni sull'ex, preparando anche un'offerta da presentare al club tedesco. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , il calciatore può veramente lasciare l'Hannover in questa finestra di mercato e l'Italia è tra le possibili destinazioni, anche se non l'unica. I prossimi giorni saranno molto importanti per il futuro del regista 24enne.