CALCIOMERCATO BOLOGNA OLSEN / Dopo l'annuncio arrivato questa mattina da parte del Bologna, Andreas Skov Olsen si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ecco le sue parole: "La società mi ha seguito per tanto tempo. Ho voluto prendere tempo per pensarci bene.

Poi ho sentito nel cuore che volevo il Bologna e ho accettato il progetto. C’erano tante squadre che mi volevano ma nessuna come i rossoblu: volevo solo un po’ di tempo per pensarci bene".

Il ruolo e la Serie A: ''Ho sempre giocato come esterno ma è il mister che decide dove mettermi: posso giocare a destra, a sinistra o anche da prima punta. Del calcio italiano so che la A è un campionato duro, che si lavora molto in fase difensiva dove devo migliorare".

La scommessa con Mihajlovic: "L'ho incontrato quando sono stato la prima volta e ho fatto una scommessa con lui: che il mio sinistro era meglio del suo"