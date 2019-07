JUVENTUS INTER MATUIDI / Bocciatura eccellente in Juventus-Inter: Blaise Matuidi è stato criticato molto dai tifosi bianconeri che sui social hanno gridato al "disastro", ponendo nel mirino della critica la prestazione del centrocampista.

Il francese è stato sicuramente tra i peggiori in campo, come dimostra anche il giudizio dato nelle pagelle di Calciomercato.it: "Grande dinamismo, ma poca qualità per il francese che gira spesso a vuoto. Anche lui, come il connazionale Rabiot, dimostra la sua precaria condizione fisica". Una prestazione che ha spinto i tifosi a chiedere anche la sua cessione.

Ecco qualche tweet: