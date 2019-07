ARGENTINA MESSI SQUALIFICA / Costa soltanto un turno di squalifica a Lionel Messi l'espulsione rimediata nella finale per il terzo posto in Coppa America contro il Cile, a seguito di un alterco con Gary Medel, espulso a sua volta.

Si temeva una sanzione più pesante da parte della CONMEBOL, la federazione sudamericana, per l'asso dell', soprattutto per le sue dichiarazioni nel post-gara in cui la 'Pulce' aveva parlato di 'corruzione' nel sistema. Dichiarazioni che sono state sanzionate soltanto con una multa di 1500 dollari.