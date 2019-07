JUVENTUS INTER CONTE / L'Inter perde ai rigori contro la Juventus il secondo match dell'International Champions Cup. Al termine della partita il tecnico nerazzurro Antonio Conte si è concesso ai microfoni di 'Inter Tv' per analizzare la prestazione dei suoi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla prima partita che abbiamo giocato contro il Lugano. Dopo la gara persa contro lo United, siamo migliorati sotto tanti punti di vista. L'importante è che l'intensità entri nella testa del calciatore: abbiamo bisogno di giocare un calcio intenso e andare a pressare; quando abbiamo la palla, cerchiamo di proporre le nostre idee".

Il risultato della partita: ''Abbiamo perso ai rigori.

Eperdere ci deve portare sempre a rosicare, anche se ai rigori e in una partita amichevole. Dobbiamo avere questo sentimento, noi, lo staff tecnico e i dirigenti. La sconfitta ci deve far rosicare".

L'analisi della partita: "Ci sono stati dei movimenti importanti, inizia a intravedersi un'identità, il nostro modo di stare in campo. Dobbiamo continuare su questa strada: testa bassa e pedalare, come dico sempre. C'è tanto da lavorare".

La prestazione dei singoli: ''Dalbert sta giocando e migliorando, come tutta la squadra: sta dando il suo contributo, deve lavorare bene per entrare nell’idea di calcio che ho in testa. Perisic in questo sistema può fare la punta. Per quanto riguarda il sistema difensivo: Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio stanno facendo bene, poi c’è Godin che può giocare sia a destra che al centro. Inoltre ci sono anche Ranocchia e Bastoni, sono validi. Giocherà chi mi darà più garanzie''.