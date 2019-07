Juventus-Inter, punizione Cristiano Ronaldo: gol irregolare!

JUVENTUS INTER RONALDO CRISTIANO / Un gol da annullare. Ci sono davvero pochi dubbi: la rete che ha permesso alla Juventus di pareggiare il match contro l'Inter non è regolare. La spiegazione è molto semplice: in base alle norme, in vigore dal primo luglio, i giocatori della squadra che attacca su un calcio di punizione devono posizionarsi almeno ad un metro di distanza dalla barriera della squadra che difende.

Cosa, questa, che non è successa: quando ha calciato, infatti, un compagno disturbava la barriera nerazzurra. Un errore arbitrale, che se fosse stato in un match ufficiale, avrebbe creato non poche polemiche