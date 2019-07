CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK BETIS ICARDI / Venti gol (senza alcun rigore calciato) dopo due anni di quasi inattività: Arkadiusz Milik lavora a Dimaro in vista di una stagione che può, deve essere quella della sua esplosione. L’ottimo score della scorsa annata dimostra che, con pazienza e continuità, l’ex Ajax può dare una grande mano al progetto Napoli, ma in questi giorni il suo futuro va definito.

Alla punta restano due anni di contratto e le trattative per il rinnovo sono partite: la richiesta è uno stipendio di almeno 3.5 milioni a stagione, uno in più rispetto a quello attuale. L’accordo non è imminente, la trattativa complessa e le voci sull’interessamento di altri club cominciano a susseguirsi. Oggi 'Estadio Deportivo' descriveva quello del Betis: il gradimento c’è, ma sarà difficile trasformarlo in una trattativa concreta. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sia l'eventuale richiesta del Napoli (almeno 60 milioni) che l'ingaggio richiesto dal polacco sono totalmente fuori dai parametri degli andalusi, il cui reale obiettivo è Borja Iglesias.

Probabile, quindi, che il club heliopolitano stia sfruttando l’indiscrezione nella trattativa con l'per il galiziano.

L'ex Ajax, quindi, non si muoverà da Napoli? Gli indizi portano a pensare di sì, ma per ora la certezza non c'è: se la negoziazione per il rinnovo non dovesse decollare (l'affaticamento che lo ha estromesso dal match contro la Feralpisalò lascia qualche dubbio…) e arrivasse un'offerta congrua, il club azzurro considererebbe anche una sua cessione a sorpresa.

Napoli, continuano i contatti per Icardi

Ipotesi non imminente, ma che prenderebbe quota nel caso in cui si aprisse uno spiraglio serio per Mauro Icardi. L'argentino continua ad attendere segnali dalla Juventus, però l'azzurro è nei suoi pensieri e i contatti tra il suo entourage e i partenopei non sono di certo una novità. La convivenza con Maurito per Milik, che come dicevamo è alla ricerca della continuità, sarebbe scomoda, oltre che economicamente pesante per il Napoli. Non si può escludere, quindi, alcuno scenario per l’attacco, che Ancelotti continua a sognare rinforzato con l’ingaggio di James Rodriguez. Per De Laurentiis e Giuntoli saranno giorni caldissimi…

Mirko Calemme - Ciro Troise