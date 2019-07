NAPOLI HYSAJ MARIO RUI / Per Elseid Hysaj non c'è più spazio al Napoli: ne è convinto il suo agente, Mario Giuffredi in arrivo a Dimaro per parlare proprio del futuro del terzino albanese e di Mario Rui. Le stesso procuratore a 'Radio Marte' spiega: "Tra oggi e domani sarò a Dimaro per parlare con Giuntoli e Ancelotti. Hysaj non credo che rimarrà al Napoli, lavoreremo fino alla fine per non farlo rimanere. Credo che il suo tempo sia finito: ha due anni di contratto e deve andare via per non avere problemi dopo.

Su di lui c'pera l'Atletico ma l'offerta era molto più bassa rispetto alla richiesta: ora stiamo aspettando che maturino altre due o tre questioni. Non voglio parlare di prezzo, spetta al Napoli, ma qualcosa dovrà essere rivisto visto che è un difensore con solo due anni di contratto".

Diverso il discorso per Mario Rui: "Che resti conviene ad entrambi perchè il Napoli farà fatica a trovare un giocatore migliore di Mario Rui e il calciatore non troverà facilmente una squadra competitiva come il Napoli. Mario Rui può dire la sua e può farlo anche meglio rispetto agli anni scorsi perchè ci sarà anche Ghoulam e avrà meno tensioni".