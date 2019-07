JUVENTUS INTER / Di amichevole hanno solo il nome perché quando si sfidano due grandi rivali come Juventus e Inter il clima è sempre quello di una grande battaglia.

La gara di Nanchino non fa certo eccezione e se ne è reso conto anche il direttore di gara, il cinese: continua proteste da parte delle due squadre ad ogni fischio, polemiche e scontri come una normale gara di campionato. Finora il fischietto cinese è riuscito ad arginare il grande agonismo dei calciatori delle due formazioni, pur dovendo faticare non poco per non far degenerare un incontro che, sulla carta, è pur sempre un'amichevole. Sulla carta appunto...