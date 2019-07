REAL MADRID ASENSIO / Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno: gli esiti degli esami per Marco Asensio non lasciano molto spazio alle speranze.

Il centrocampista deldovrà restare fermo per diversi mesi: "Dopo i test eseguiti sul nostro giocatore Marco Asensio dal Real Madrid Medical Services, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore verrà operato chirurgicamente nei prossimi giorni". Per Asensio, infortunatosi durante l'amichevole contro l'Arsenal (vittoria blancos ai calci di rigore), si parla di uno stop di almeno sei mesi. Un bel guaio perche ora con la dirigenza sta valutando come porre rimedio: possibile che uno dei calciatori in partenza (da, più difficile) possa essere tolto dal mercato.