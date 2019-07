Juventus-Inter, De Sciglio: ''Ecco cosa bisogna fare''

p>JUVENTUS INTER DE SCIGLIO / Prima del calcio d'inizio dimatch di amichevole di ICC, ha parlato Mattiauno dei protagonisti del match: "E' un onore per noi vista l'accoglienza riservata dai tifosi cinesi - ammette ai microfoni di 'SportItalia' - Clima? Si spenderanno moltissime energie, sarà una partita difficile per entrambe le squadre, bisognerà fare poche cose ma fatte bene perché si spenderanno le energie molto in fretta"