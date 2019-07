JUVENTUS INTER SARRI / Primo 'duello' stagionale tra Juventus e Inter, un anticipo di quello che potrebbe essere il vero confronto nel prossimo campionato.

In campo si respira aria di calcio vero e anche in panchina la tensione è quella degli appuntamenti importanti: così nei primi venti minuti di gioco non sono passati inosservati gli scatti di nervosismo mostrati in panchina da Maurizio. In un paio di occasioni il tecnico bianconero è apparso visibilmente contrariato : alla base del nervosismo dell'ex Chelsea anche le tante palle perse nei primi minuti dai suoi calciatori, come già accaduto contro il. L'autogol die le difficoltà a fare il gioco non hanno certo contribuito a rasserenare