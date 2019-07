PAGELLE JUVE-INTER VOTI PRIMO TEMPO ICC SARRI CONTE RONALDO DE LIGT SENSI - Inter in vantaggio, al termine del primo della sfida valida per l'International Champions Cup, contro la Juventus. I nerazzurri di Conte sono passati in vantaggio grazie ad un autore di de Ligt sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Ecco i voti del primo tempo di Juventus-Inter:

JUVENTUS

SZCZESNY - 5.5

CANCELO - 5

BONUCCI - 5.5

DE LIGT - 6

DE SCIGLIO - 6

RABIOT - 5.5

PJANIC - 6

MATUIDI - 5.5

BERNARDESCHI - 6

HIGUAIN - 6

CRISTIANO RONALDO - 6.5

ALL. SARRI - 5.5



INTER

HANDANOVIC - 6

D'AMBROSIO - 5.5

DE VRIJ - 6.5

SKRINIAR - 6

CANDREVA - 6

GAGLIARDINI - 6

BROZOVIC - 6

SENSI - 7

DALBERT - 6.5

ESPOSITO - 6

PERISIC - 6.5

ALL. CONTE - 6.5