CALCIOMERCATO LAZIO ACERBI MILINKOVIC-SAVIC / Milinkovic-Savic è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che vede coinvolto anche il Manchester United.

A parlare del centrocampista dellaci ha pensato il compagno di squadra Francesco, che ai microfoni di 'Sky Sport' si è immedesimato nel serbo: "Cosa gli direi? Promettergli che andiamo in Champions. Mi immedesimo in lui, è un giocatore forte che ha dimostrato. Non so che squadra abbia dietro, l'ambizione di ognuno di noi è migliorare. Se lui ha quest'ambizione e squadre dietro molto più blasonate, non è che sia giusto che vada ma si tratta di un profilo che piace a tanti. Se rimane ci fa un grande piacere perché è un elemento in più".