INTER NAINGGOLAN / Fuori dal progetto: altra conferma che per Radja Nainggolan di spazio all'Inter non ce n'è. Se Icardi non è stato proprio portato in tournée dall'Inter, per il centrocampista belga è arrivata la convocazione che poteva far intravedere una speranza di vedere cambiare le strategia della società.

In realtà per l'exil destino pare segnato e lontano dall': la conferma arriva dalla scelta di Antoniodi escluderlo dall'amichevole contro la. Il suo nome non solo non figura nell'undici che partirà dall'inizio, ma non è presente neanche tra quelli che siedono in panchina. Un chiaro segnale che per Nainggolan le possibilità di riconquistarsi l'Inter sono quasi nulle: per lui si è parlato di un possibile trasferimento in Cina, dove il calciomercato chiude però a fine luglio.