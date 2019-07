JUVENTUS INTER ICC SONDAGGIO / A brevissimo inizierà la sfida di International Champions Cuptra Juventus ed Inter. Primo confronto con i bianconeri per Antonio Conte che è ancora alla ricerca della quadra giusta.

Discorso simile per Sarri reduce dal KO contro il Tottenham di Harry Kane. I follower della pagina Twitter di ' Calciomercato.it ' hanno fatto il loro pronostico sul match odierno. Per il 55% dei votanti a vincere sarà la, solo il 25% per l'mentre per i restanti si risolverà ai rigori.

Ecco l'esito: