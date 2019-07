CALCIOMERCATO INTER PERISIC CONTE / Le parole di Conte sull'impiego di Ivan Perisic come esterno a tutta fascia avevano fatto presagire ad una possibile cessione del croato.

L'ex Wolfsburg era stato infatti bocciato dall'ex tecnico bianconero che già dopo l'amichevole contro ilsembrava aver deciso in merito all'impiego del numero 44 dell'Tra meno di un'ora i nerazzurri scenderanno nuovamente in campo in ICC contro la Juventus di Sarri e per l'occasione Conte ha concesso una nuova chance da titolare a Perisic ma nel ruolo di attaccante puro in coppia con il giovane Esposito. Ruolo da seconda punta svolto pochissimo in carriera e che alla soglia dei 30 anni potrebbe essere complicato da assimilare. Potrebbe essere questo uno degli ultimi tentativi di Conte di inserire il calciatore nel progetto Inter che altrimenti dovrà prendere decisioni drastiche in merito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI