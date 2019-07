CALCIOMERCATO CHELSEA HUDSON-ODOI / Primi problemi per il Chelsea che con il mercato bloccato e l'addio di Hazard non può di certo permettersi di perdere altri elementi della rosa. Uno su tutti il giovanissimo Hudson-Odoi, talento classe 2000 lanciato nell'ultima annata da Maurizio Sarri. L'esterno offensivo ha il contratto in scadenza 2020 e su di lui c'è grande interesse in Europa con il Bayern Monaco i testa.

Le intenzioni dei 'Blues' sono però chiarissime: prove di rinnovo per Hudson-Odoi. Stando a quanto rivelato da 'BBC Sport' il Chelsea avrebbe già rilanciato per trattenerlo a Londra con il ragazzo che potrebbe firmareun maxi rinnovo a cifre pazzesche. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In caso di permanenza Hudson-Odoi dovrebbe guadagnare la bellezza di circa 6 milioni di euro a stagione. Intanto lo stesso calciatore sta recuperando dall'ultimo infortunio patito a maggio.