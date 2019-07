CALCIOMERCATO INTER BALE SUNING ZIDANE / Continua a tenere banco il caso Bale dalle parti di Madrid. Prima le parole di Zidane, poi quelle dell'agente del gallese e nel mezzo le pesanti offerte provenienti dalla Cina tra il Beijing Guoan e il Jiangsu, club di proprietà di Suning. A condire il tutto anche il lontano accostamento del forte esterno ex Tottenham anche alla stessa Inter di Antonio Conte.

L'ultimo capitolo della vicenda Bale arriva direttamente dall'International Champions Cup con l'ingresso decisivo in campo dello stesso numero 11 delche ha cambiato volto alla truppa dicontro l'Arsenal.

Una vittoria ai rigori macchiata anche dall'infortunio di Asensio che però secondo l'allenatore dei 'blancos' non dovrebbe spostare di troppo il destino di Bale. Zidane dopo il match ha infatti ammesso: "Bale ha giocato una buona partita e sono contento per lui, come per tutti. È con noi e continueremo a lavorare. Non so cosa accadrà: voleva giocare ma l’altro giorno no. Non ho parlato con lui, si è allenato normalmente ed è per questo che ha giocato. Nulla è cambiato, la situazione è sempre la stessa. Asensio? Non ha nulla a che fare col futuro di Bale".