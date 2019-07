Sampdoria, UFFICIALE: sfuma il colpo Trezeguet

CALCIOMERCATO SAMPDORIA TREZEGUET - Non ci sarà un altro Trezeguet in Serie A.

Corteggiato dalla, l'attaccante egiziano Mahmoud Hassan - meglio noto appunto come Trezeguet - è un nuovo giocatore dell'. A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso club di Birmingham con una nota sul proprio sito nella quale non si rende nota la cifra spesa per acquistarlo dai turchi del