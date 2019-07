JUVENTUS INTER FORMAZIONI CALCIOMERCATO HIGUAIN PERISIC ICARDI / Oggi a Nanchino, alle 13.30 italiane, Juventus e Inter si sfideranno nel secondo match valevole per l'International Champions Cup 2019. Il derby d'Italia made in Cina sarà tutt'altro che una semplice amichevole, considerato che nessuna delle due ci starà a perdere dopo il ko all'esordio rispettivamente contro le inglesi Tottenham e Manchester United e i calciatori che scenderanno in campo. Tra questi ce ne sono diversi in vendita e che, proprio per questo, proveranno a mettersi in mostra con la speranza di far cambiare idea alla propria società. Da Gonzalo Higuain a Ivan Perisic, ecco l'approfondimento di Calciomercato.it.

Calciomercato, da Higuain a Perisic e Icardi: i protagonisti (e non) in vendita di Juventus-Inter

I protagonisti e non di Juventus-Inter che non rientrano nei piani delle rispettive società sono molti. Su tutti spicca Gonzalo Higuain. La Juventus ha già raggiunto un accordo con la Roma per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto, ma il 'Pipita' fin qui ha respinto l'ipotesi di un trasferimento nella Capitale e in generale di un suo addio in questo calciomercato estivo, dando prova subito in campo - nel match col Tottenham perso 3-2 dalla formazione di Sarri - di aver già trovato la migliore condizione fisica e quell'entusiasmo mai avuto nella passata quanto travagliata stagione. Restando sempre in casa bianconera, oggi è atteso nell'undici di partenza Joao Cancelo, anche lui da tempo in uscita. Un paio di settimane fa sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Manchester City, poi però la trattativa si è bloccata - Paratici avrebbe detto no all'inserimento di Danilo nell'affare - anche se permangono le possibilità di una riapertura nei prossimi giorni. Sullo sfondo le piste che portano al Barcellona e al Manchester United.

e forse pure Paulo Dybala - senza dimenticare l'assente Perin, per il quale è saltata del tutto l'operazione col Benfica - gli altri calciatori che potrebbero salutare la Juve nel caso dovessero arrivare offerte congrue.

Anche in casa Inter l'elenco dei cedibili è piuttosto lungo. Partiamo dal fresco di bocciatura Ivan Perisic, che oggi Conte è intenzionato a schierare seconda punta e per il quale si è ora fatto avanti il Monaco, passando poi ai vari Dalbert, Miranda, Joao Mario e Borja Valero. A parte il centrale brasiliano, ancora non rientrato dalle vacanze post Copa America, gli altri tre giocheranno senz'altro contro la Juventus. Ancora tribuna, invece, per Radja Nainggolan. Il belga è fuori dal progetto, dunque in vendita, come Mauro Icardi, lui nemmeno convocato per la tournée asiatica. Negli ultimi tempi l'ex capitano avrebbe aperto al Napoli, anche se proprio la 'Vecchia Signora' resta la destinazione preferita del numero 9 e di sua moglie-agente Wanda Nara.

Calciomercato Juventus e Inter, 400 milioni di esuberi: nella TOP 11 presente anche Dybala

Da Gonzalo Higuain e Matuidi a Perisic e Icardi, il valore degli 'esuberi' di Juventus e Inter si avvicina a quota 400 milioni di euro (378 milioni per la precisione). Ecco la TOP 11, nella quale - forzando un po' - è stato inserito pure Paulo Dybala. Tra parentesi il loro valore sul mercato:

JUVINTER (3-5-2): Perin (15); Cancelo (60), Miranda (5), Dalbert (18); Douglas Costa (30), Matuidi (15), Nainggolan (30), Perisic (30); Dybala (80); Icardi (60), Higuain (35).

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

Il match Juventus-Inter sarà visibile su 'Sportitalia' a partire delle ore 13.30 italiane. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte.