CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM ERIKSEN - Si moltiplicano le voci sul futuro di Paulo Dybala. Nella conferenza stampa di ieri, l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha spiegato come vorrebbe utilizzare l'argentino nella prossima stagione, ma non è detto che resti alla sua corte. Il numero 10 bianconero, che tornerà a Torino il 28 luglio prossimo, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che deve risolvere la questione Neymar, e del Manchester United, che continua a trattare con l'Inter per la cessione di Romelu Lukaku. Si è parlato oggi anche di un interessamento del Tottenham di Mauricio Pochettino.

In quest'ultimo caso, potrebbe rientrare nell'affare un calciatore che piace, e non poco, alla dirigenza piemontese. Stiamo parlando di Christian, 27enne centrocampista in scadenza di contratto nel 2020. Per il danese sono sempre più forti le sirene che arrivano da Madrid, conche seguono il calciatore. Zinedineprima di affondare il colpo, però, attende di capire quante possibilità ci sono di arrivare a Paul, mentre Diego Pabloè impegnato nella trattativa per James Rodriguez, conteso al Napoli di Aurelioè valutato intorno ai 70/80 milioni di euro, se gli 'Spurs' dovessero decidere di affondare il colpo potrebbero pensare di proporre l'inserimento nella trattativa proprio di Eriksen. Al momento si tratta solo di suggestioni, ma la situazione relativa a Dybala, e al futuro di Eriksen, è da monitorare con estrema attenzione.