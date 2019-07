Inter, non solo la Roma: altra pretendente per Politano

CALCIOMERCATO INTER POLITANO - L'arrivo di Antonio Conte in panchina ed il conseguente passaggio al modulo 3-5-2 ha inevitabilmente inciso sui piani di mercato dell'Inter. Punto fermo del 4-2-3-1 di Spalletti nella passata stagione, anche Matteo Politano rischia di finire nella lista dei partenti.

Riscatto dalin questa sessione estiva, l'attaccante esterno è finito nel mirino della, club nel quale è cresciuto calcisticamente, ma non solo. Stando a quanto si legge su 'Tuttosport', anche ilci starebbe facendo un pensiero: per non fare minusvalenze, l'Inter deve cederlo ad almeno 20 milioni di euro, ma i granata potrebbe provare a prenderlo in prestito. Oltre a Politano, nel mirino di Cairo restano anchedel Napoli,dell'Udinese edello Zenit San Pietroburgo.