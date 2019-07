CALCIOMERCATO INTER LUKAKU SOLSKJAER / In casa Inter il sogno per l'attacco rimane ancora Romelu Lukaku per il quale si continua intensamente a lavorare.

Intanto il centravanti belga salterà anche la sfida di ICC delcontro il Tottenham dopo aver guardato dalla panchina il match vinto dai suoi compagni proprio contro i nerazzurri di. A confermarlo è stato Ole Gunnar, manager dei 'Red Devils', che in conferenza stampa ha ammesso: "Non è in forma. Negli ultimi giorni ha lavorato con il fisioterapista, quindi non credo che ce la farà. Si è infortunato durante l'allenamento. Non è una cosa grave: fosse stato un problema peggiore, lo avremmo mandato a casa".