CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID ASENSIO / Brutta notizia in casa Real Madrid. Durante la gara di ICC contro l'Arsenal, al minuto 64 Marco Asensio si è accasciato a terra dopo un'azione difensiva, destando subito preoccupazione per le espressioni che hanno accompagnato il suo dolore. Così, riporta 'Marca', in attesa del comunicato ufficiale del club, tutti gli indizi starebbero suggerendo una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Eventualità che potrebbe cambiare i piani del Real sul mercato: clicca qui per restare aggiornato. Oltre al futuro di(autore di un gol e un'ottima prova contro i 'Gunners'), in caso di infortunio pesante di, ilpotrebbe infatti rivalutare anche la posizione di James Rodriguez, per il quale è forte l'interese di Napoli e Atletico Madrid.