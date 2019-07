INTER BARELLA / Poteva finire al Napoli, quindi alla Roma. Ora, invece, è all'Inter, la sua prima ed unica scelta lontano da Cagliari. Nicolò Barella in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport' torna sulla lunga telenovela di mercato che lo ha visto protagonista per mesi e racconta: "Il no al Napoli? Avevo condiviso con il Cagliari un programma ben preciso, ovvero che sarei rimasto fino a giugno e poi avremmo stabilito insieme cosa fare. Sapevo che il Napoli era interessato a me, ma non ho mai avuto nella testa di cambiare maglia durante il mercato invernale. Non ho mai pensato ai soldi in carriera. Al primo posto ho sempre messo, a pari merito, l'ambizione e il bene mio e della mia famiglia.

Poi i soldi - spiega Barella che poi si sofferma sulla Roma -. C'è stata una trattativa tra il Cagliari e la Roma e il presidente Giulini ha detto che era d'accordo con i giallorossi, ma io avevo parlato chiaro con lui e gli avevo detto che, se non fosse riuscito a trovare un'intesa con l'Inter, sarei restato a Cagliari. Non dovevo mica scappare da casa mia: non ci sarebbe stato nessun problema a rimanere. Io ero tranquillissimo e non avevo nessuna fretta. Per fortuna alla fine le due società hanno firmato".

Infine il centrocampista classe '97 parla delle telefonate di Conte che ha fatto di tutto per convincerlo: "Cosa mi diceva? Niente di particolare, ma grazie a quelle chiamate mi sono sentito importante: sapere che uno dei migliori allenatori al mondo ti stima e ti vuole è stato gratificante".