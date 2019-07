Mercato Napoli, sirene estere per Luperto

CALCIOMERCATO NAPOLI LUPERTO COLONIA - Il Napoli può contare attualmente su sei difensori centrali in rosa. Decisamente troppi per il tecnico Carlo Ancelotti che non avrebbe problemi a privarsi dei vari Tonelli e Chiriches.

Nel frattempo, tuttavia, si registrano delle pretendenti anche per il giovane Sebastiano: dopo ilin Italia, ecco i rumors dalla Germania che lo accostano al. Secondo quanto riportato dal sito tedesco 'geissblog.koeln', infatti, il 22enne nativo di Lecce sarebbe finito nella short list del club neopromosso in Bundesliga insieme allo spagnolo Jesusdel Real Madrid e all'austriaco Maximiliandel Siviglia.