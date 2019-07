CALCIOMERCATO MILAN ATLETICO MADRID CORREA / Il mancato approdo di André Silva al Monaco non blocca i piani del Milan, intenzionato a regalare a Giampaolo il profilo più adatto per giocare insieme a Piatek. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', c'è una buona notizia per i tifosi rossoneri: da via Aldo Rossi filtrerebbe con forza che la faccenda non avrà ripercussioni sull’affare Correa.

Ieri poteva essere la giornata dell'incontro decisivo, considerata la presenza in Italia di, d.s. dell'. Tuttavia, le notizie su André Silva hanno inizialmente spostato le attenzioni dei dirigenti milanisti, che potrebbero però riallacciare presto i contatti con gli spagnoli, che saranno in Italia ancora per qualche giorno. Per arrivare a Correa restano da sciogliere i nodi circa l’entità dei bonus da aggiungere ai 40 milioni del costo del cartellino. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già dato l'assenso al possibile trasferimento.