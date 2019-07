Calciomercato Inter, Focolari sicuro: "Icardi mai alla Juventus"

CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS - Tra poco più di tre ore Inter e Juventus si sfideranno a Nanchino per il primo derby d'Italia della stagione valido per la International Champions Cup.

Il duello sul mercato, invece, è iniziato da tempo e si concentra soprattutto su Mauroche i bianconeri vorrebbero strappare agli eterni rivali a cifre scontatissime visto che l'argentino è stato escluso dal progetto di. "Da quello che mi risulta, Icardi non verrà mai ceduto alla Juve - ha dichiarato il giornalista sportivo Furioa 'Radio Radio' - Il gruppopuò permettersi di lasciarlo fuori se non dovesse accettare altre destinazioni pur di non vederlo in bianconero. Alla fine se capirà che le cose stanno così, Maurito potrebbe andare al".