CALCIOMERCATO NAPOLI REAL BETIS MILIK / Rischio cessione eccellente per il Napoli.

Dopo l'ottima stagione disputata agli ordini di, per Arekpotrebbe farsi largo l'ipotesi spagnola: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Come riporta 'Estadio Deportivo' in prima pagina, infatti, l'attaccante polacco sarebbe un obiettivo concreto del, che già lo scorso inverno avrebbe trovato un accordo con lui, nonostante la volontà di non cederlo da parte degli azzurri. Come anticipato da Calciomercato.it la trattativa tra Napoli e Milik per il rinnovo stenta a decollare , ma ad oggi non è in discussione la sua permanenza all'ombra del Vesuvio.