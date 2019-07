Lazio, maxi-offerta per Milinkovic-Savic: Tare raddoppia. E la Juventus...

LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Non sarebbe da considerarsi un'operazione ad un passo dalla chiusura, contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, ma il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United diventa ipotesi sempre più concreta soprattutto 'grazie' a Paul Pogba. Il francese spinge per uscire e nonostante i tentativi dei 'Red Devils' che stanno facendo di tutto per fargli cambiare idea, è destinato a cambiare aria. La Juventus lo sogna, il RealMadrid è l'ipotesi più probabile che potrebbe definirsi in tempi relativamente brevi. Anche perché il mercato in Premier League chiude l'8 agosto ed entro quella data gli inglesi devono portare a casa il sostituto, individuato appunto in Sergej Milinkovic-Savic.

Secondo il 'Corriere dello Sport' è dunque imminente l'offerta ufficiale da 75 milioni di euro più 15 di bonus da parte del Manchester United per il colosso serbo della Lazio.

Il presidente Lotito, però, non lo considerà inferiore a Pogba e per questo la sua personale clausola rescissoria non scritta è stata fissata a quota, anche se è pensabile che si possa arrivare alla fumata bianca anche a cifre più basse in virtù di un accordo col calciatore che vuole spiccare il volo verso un top club. La Juventus, da parte sua, non ha mai mollato la presa, ma in questo momento è concentrata sulle cessioni e si farebbe avanti solo nella parte finale del mercato a cifre più basse. Ecco perché il Manchester United, una volta definito l'addio di Pogba, potrebbe chiudere in tempi brevi per anticipare anche il

La Lazio, nel frattempo, si è già mossa e lavora ai sostituti. Sarebbero due, secondo il quotidiano romano, i rinforzi individuati dal Ds Tare per sopperire alla partenza di Milinkovic-Savic: in pole il turco Yusuf Yazici, classe '97 del Trabzonspor, ma anche l'ungherese Szoboszlai del Salisburgo.