Calciomercato, Praet fa saltare lo scambio: attende il Milan

CALCIOMERCATO MILAN PRAET SAMPDORIA - Il Milan è molto attivo sul mercato. Prima di mettere a segno altri colpi, tuttavia, c'è bisogno di sfoltire un po' la rosa. In entrata il grande obiettivo è Correa dell'Atletico Madrid, ma potrebbero esserci nuovi interventi anche a centrocampo.

Non è mai tramontata del tutto la pista che porta a Dennis: stando a quanto si legge su 'Tuttosport', il belga non sarebbe convinto di andare al Leicester e avrebbe rifiutato lanell'ambito di uno scambio con. La sua speranza è di riabbracciarein rossonero, ma i meneghini non hanno intenzione di spendere i 25 milioni di euro chiesti dallaper rinforzare un reparto in cui sono già arrivati Krunic e Bennacer.