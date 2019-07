INTER MIRANDA NAINGGOLAN / Tra i club più vincenti ed ambiziosi del campionate cinese spicca sicuramente il GuangzhouEvergrande del tecnico Fabio Cannavaro che sta ricostruendo un nuovo progetto basato sui giovani dopo anni in cui ha portato in Cina tanti campioni del calcio europeo.

Anche per questo nelle ultime settimane il club è stato accostato a diversi 'italiani' in uscita dai propri club, a partire dae Radjamessi in vendita dall'. In una lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport' però, Cannavaro taglia corto e sul mercato dice: "Se penso di acquistare Miranda e Nainggolan? Siamo a posto con gli stranieri - dice Cannavaro che poi aggiunge -.? Lo prenderei molto volentieri perché è un giocatore che risolve le partite da solo. Io lo vedrei bene in Cina e nel mio Guangzhou. Peccato che non posso, altrimenti...".