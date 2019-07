CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / La Fiorentina dice no alla cessione di Federico Chiesa. Anche ieri, Commisso e Barone hanno avuto modo di blindare ulteriormente il loro talento, che avrebbe invece voglia di accettare la proposta della Juventus.

Così, la sua separazione dal club viola potrebbe avvenire fra un anno, con alcune sorprese all'orizzonte: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Considerato anche un accordo verbale già raggiunto in primavera dalla famiglia Chiesa con, riporta la 'Gazzetta dello Sport', tra un anno anche l'potrebbe tornare in corsa per lui. I nerazzurri potrebbero quindi beffare la, che ormai da tempo ha ottenuto il gradimento del giocatore.