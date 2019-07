CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Bocciato da Conte per il ruolo da esterno di centrocampo, Ivan Perisic è finito nella lista dei probabili partenti dell'Inter.

Il 30enne croato, considerato ora sacrificabile, sembra interessare a, ma non sono escluse nuove piste a sorpresa: clicca qui per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di mercato e non solo. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', per lui si sarebbe affacciata l'ipotesi. I francesi, quindi, potrebbero presto partire all'assalto per strapparlo ai nerazzurri.