Roma, forcing Higuain: via libera da Pallotta

ROMA HIGUAIN / La Roma ha scelto Gonzalo Higuain e farà di tutto per metterlo a disposizione di mister Fonseca. Nonostante il gol al debutto in International Champions Cup con la Juventus, il 'Pipita' rimane infatti fuori dai piani del club bianconero che da tempo ha un accordo con i giallorossi sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Accordo, però, rimasto in standby a causa della volontà del calciatore, non ancora convinto di accettare il progetto romanista.

Dopo il blitz di Londra dei dirigenti della Roma per il maxi-vertice con la proprietà, però, secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe arrivato il via libera da Pallotta per aumentare il budget destinato all'arrivo di Higuain, spingendo quindi il Ds Petrachi a fare di tutto per arrivare allo juventino sistemando però anche alcune cessioni. Se neanche questo affondo dovesse bastare, però, c'è già una lista di piani B: piace Mariano Diaz che però al momento vorrebbe restare al Real Madrid, rispunta BenYedder e in casa Shakhtar si monitora la situazione di Junior Moares, in scadenza di contratto nel 2020. L'Inter osserva interessata la vicenda Higuain che libererebbe Dzeko, per il quale siamo ormai ai giorni decisivi.